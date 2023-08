La déception de Benjamin Lambot : "Discuter avec les arbitres sans VAR, c'est impossible"

Benjamin Lambot est déçu, et on peut le comprendre. Le RFC Liège a dominé une bonne partie du derby, a ouvert le score, mais a été battu par le SL16 FC.

De la déception, naturellement, dans les rangs du RFC Liège après la défaite dans le derby contre le SL16 FC. Le matricule 4 a dominé une bonne partie de la rencontre, mais Kevin Debaty a été contraint de se retourner à deux reprises en moins de 60 secondes.

"On s'est mis au rythme des jeunes en première mi-temps, c'était assez lent. Dans la tête des joueurs, il y avait la peur de faire une erreur qui se paie cash. On a mis plus de rythme en deuxième période, on a joué plus haut et on s'est créés un tas d'occasions. On mène au score, puis le match tourne en une minute. Un petit peu de laxisme, penalty, puis une superbe frappe mais sans aucun pressing" analyse Benjamin Lambot.

Discuter avec les arbitres sans VAR, c'est impossible"

Un penalty qui fait d'ailleurs couler beaucoup d'encre. Un véritable accrochage, Lambot n'en est pas persuadé. "On dégage le ballon un petit peu lentement. Le joueur du Standard pousse la balle dans le rectangle puis tombe un petit peu facilement. Il dit qu'il y a contact, mais voilà. Discuter avec les arbitres sans télévision et sans VAR, c'est impossible. Il y avait aussi un penalty flagrant pour nous, donc c'est difficile à digérer. Tout ne tourne pas en notre faveur. On doit se libérer pour faire tourner la chance de notre côté."

Comme répété par l'ensemble du noyau depuis la préparation, Liège aura besoin de temps pour s'adapter aux exigences du monde professionnel. "On se met peut-être un petit peu de pression inutile. L'expérience du niveau fait que cette pression devienne positive et qu'on puisse jouer nos matchs à enjeux de la même façon que les matchs amicaux. On démarre mal le championnat mais il y a déjà une belle amélioration par rapport à la semaine dernière, surtout en deuxième mi-temps."

On pensait lancer notre championnat aujourd'hui"

Après deux journées, le RFC Liège aurait presque pu compter six points. Il n'en est rien, puisque le compteur est touché bloqué à 0 après deux défaites frustrantes. "Ils n'ont que deux ou trois frappes sur tout le match, je ne pense pas que ça soit une équipe vraiment dangereuse. Mais au final, on repart avec 0 point. Aucun match n'est facile, mais on pensait que notre championnat pourrait se lancer aujourd'hui. Cela nous montre qu'il y a encore du travail et qu'on doit prendre l'expérience du niveau."

"Ce sont des jeunes qui n'ont aucune pression du résultat ou de la division. On voit qu'il y a beaucoup de talent en Belgique. On a regardé le match du Jong Genk qui est d'un très bon niveau. C'est un petit peu spécial à chaque fois de jouer contre des équipes U23, mais c'est à nous d'appréhender les matchs de la meilleure des manières. On est en début de championnat, donc il n'est pas question de s'alarmer. On savait qu'on n'allait pas directement surfer sur la vague de la saison dernière. Les joueurs apprennent et c'est le plus important" a conclu Benjamin Lambot.