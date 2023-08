🎥 La bonne étoile du Real

Départ parfait pour le Real en Liga. Et incroyable début d'aventure madrilène pour Jude Bellingham, la nouvelle étoile de la Maison Blanche.

Le Real carbure depuis le début de la saison espagnole. Trois matchs, trois victoires, les Merengues ont déjà pris les commandes du championnat espagnol.

Et c'est en grande partie grâce à Jude Bellingham, qui a encore tiré les marrons du feu pour le Real, vendredi soir, sur la pelouse du Celta Vigo. Alors que Vinicius avait rapidement quitté la pelouse sur blessure et que Rodrygo a manqué un penalty en début de seconde période, le jeune milieu de terrain anglais a inscrit le but de la victoire à dix minutes du terme (0-1).

C'est, déjà, le quatrième but avec le Real pour Jude Bellingham, qui était devenu cet été la deuxième recrue la plus chère du Real (derrière Eden Hazard) et qui a rapidement su se mettre les supporters madrilènes dans la poche.