Vous ne rêvez pas : Eupen est (co)leader de Pro League !

Eupen a enchaîné avec une deuxième victoire de rang, 3-1 face à Louvain. Avec 10 points sur 15, les Pandas confirment leur bon début de saison.

Il y a un an, à pareille époque, Eupen était dernier du championnat après cinq journées. Cette saison, les Pandas se sont hissés...à la première place, à égalité avec La Gantoise et le Club de Bruges, avec dix points. Certes, les Pandas profitent de la remise des matchs des clubs disputant un barrage européen, à commencer par les deux autres co-leaders. Mais cette victoire 3-1 contre OHL confirme la bonne forme de l'équipe.

Dans un début de match équilibré, Gary Magnée a ouvert le score sur un penalty consécutif à une faute très stupide de la défense louvaniste. Louvain se sabordait à nouveau en début de deuxième mi-temps avec une perte de balle à hauteur du grand rectangle dont profitait Isaac Nuhu pour faire le break (2-0).

Les hommes de Marc Brys ont ensuite réagi en réduisant le score via Siebe Schrijvers sur penalty. Mais l'espoir est de courte durée : six minutes plus tard, Regan Charles-Cook prenait la défense de vitesse en reconversion pour faire respirer tout le Kehrweg en cette fin de match (3-1). Un premier succès à domicile cette saison qui permet à Eupen de continuer à faire la fête. En revanche, avec 2 points sur 15, OHL confirme qu'il est bel et bien malade, à l'image des équipes moins bien loties au classement que sont Westerlo, le Standard et Courtrai.