Vincent Kompany a un plan... pour Courtrai

Au KV Courtrai, on attend de voir ce qu'il adviendra du club. Burnley FC s'intéresse depuis un moment au club et souhaite reprendre les Kerels. Vincent Kompany avait également un projet avec le club de Flandre occidentale.

Plus tôt cet été, Burnley avait déjà été associé au KV Courtrai. Un accord semblait en cours de réalisation, mais Vincent Tan et son entourage ont finalement opté pour le Groupe Kaminski. Cependant, cette transaction n'a pas abouti, ce qui fait que Burnley est à nouveau un repreneur potentiel pour le KV Courtrai. Et Kompany semble également avoir son mot à dire à ce sujet.

Selon Het Belang van Limburg, Kompany avait (ou a) en effet de nombreux projets pour le KVK. Il aurait notamment souhaité nommer son bon ami Besnik Hasi comme entraîneur. Edward Still est actuellement l'entraîneur en place.

Kompany semble également avoir son mot à dire en matière de transferts. Il souhaite notamment envoyer Samuel Bastien vers les Kerels afin qu'il puisse y obtenir du temps de jeu. Des minutes qu'il n'obtient plus à Burnley. Cependant, un accord doit d'abord être trouvé entre Burnley et le propriétaire du KVK, Tan.