Alexis Saelemaekers à la sauce bolognaise : une bonne chose pour tout le monde ?

Le Diable Rouge aurait accepté de rejoindre Bologne, après un passage de trois saisons à l'AC Milan. Une bonne chose pour relancer sa carrière.

Il y a trois ans déjà, Alexis Saelemaekers quittait le Sporting d'Anderlecht pour rejoindre l'AC Milan. Il devenait donc le premier Diable à rallier San Siro, avant Aster Vranckx, Charles De Ketelaere et Divock Origi.

Après deux premières saisons très remplies (40 matchs toutes compétitions confondues, plus de 2.500 minutes disputées dans chacune de celles-ci), le Diable Rouge voit son temps de jeu progressivement diminuer, même s'il reste bien plus important que les autres Belges qui évoluaient à Milan en même temps que lui.

Seulement 1.800 minutes la saison dernière. Un chiffre qui reste relativement élevé, mais en nette diminution par rapport à ses 24 premiers mois. D'autant que la situation ne risquait pas de s'améliorer cette saison, puisque Davide Calabria semble définitivement avoir remporté les faveurs de son entraîneur.

Photonews

A Bologne pour se relancer

L'AC Milan espère une porte de sortie depuis le début de l'été. Le Betis Séville s'est présenté, l'Olympique de Marseille également, mais Alexis Saelemaekers était toujours dans le nord de l'Italie et ne trouvait pas de point chute, alors que le mercato dans les cinq grands championnats européens s'arrête dans trois jours.

Finalement, cela devrait être Bologne pour Saelemaekers. L'ancien joueur d'Anderlecht a donné son accord pour rejoindre le club et s'y engagera officiellement cette semaine. Une bonne chose. Premièrement, il va rejoindre un très jeune entraîneur, qui commence à faire ses preuves en Italie : l'ancien milieu de terrain et joueur du PSG, de l'Inter et du Barça : Thiago Motta.

Dans une défense à 4, Saelemaekers devrait prendre une place quasiment assurée sur le côté droit, surtout vu le manque de forces de présence dans l'arrière-garde de Bologne. Une presque promesse de temps de jeu, dans un système semblable à celui utilisé par Domenico Tedesco avec les Diables. Neuvième du dernier exercice, Bologne est ambitieux et proche de disputer l'Europe. Un objectif pour cette saison.

Tout semble donc convenir pour le joueur de 24 ans, qui va continuer à se développer dans le nord de l'Italie en s'éloignant cependant nettement de la pression Milanaise. Il retrouvera l'ancien d'Anderlecht Joshua Zirkzee, ainsi que l'ancien de Genk Jhon Lucumi.