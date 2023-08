Adrien Trebel : "J'ai répondu présent dès que Charleroi m'a appelé"

Passé par le Standard et plus récemment par le RSC Anderlecht, Adrien Trebel (32 ans) a décidé de poursuivre sa carrière à Charleroi.

Dans une interview publiée sur la chaîne YouTube du Sporting de Charleroi, Adrien Trebel a expliqué son choix de signer chez les Zèbres.

"J'ai reçu plusieurs propositions. Il fallait faire un choix. Ca c'est basé sur sur la stabilité familiale. J'aurais pu rejoindre l'Australie, la Suisse ou même la Turquie, mais on a décidé avec ma femme de rester ici pour pour la stabilité des enfants", a déclaré le Français.

A Charleroi, Trebel retrouvera Felice Mazzù, qu'il a côtoyé à Anderlecht. " Ce que ça me fait de le retrouver ? J'en suis très content parce que dès que je suis arrivé à Anderlecht, il m'a rien promis mais il m'a dit clairement qu'il voulait me voir à la préparation et tout s'est très bien passé .Malheureusement ensuite, j'ai mon pépin aux Young Boys où je me suis je me suis cassé la clavicule et derrière il s'est fait licencier, mais je pense qu'il aurait fait du très bon boulot", explique Trebel. "Donc forcément, quand il m'a appelé avec Mehdi (Bayat) j'ai tout de suite répondu présent."

"Charleroi, c'est un club familial. Je l'ai vu en arrivant dans le vestiaire : il n'y a pas il y a pas d'égo, il n'y a pas un joueur qui se croit au-dessus des autres. Le président a réussi à mettre ça en place depuis de nombreuses années et c'est bien pour la suite du club. Je pense que Charleroi doit aussi grandir et atteindre des objectifs plus importants dans les années qui suivent."