C'est fait : Yannick Carrasco prend un choix très surprenant pour la suite de sa carrière !

L'hiver dernier, le FC Barcelone et l'Atlético avaient négocié une option préférentielle sur le transfert de Carrasco. Malgré les avances du club catalan (dont les finances sur le mercato sont toujours aussi illisibles), le Diable Rouge ne rejoindra pas la Catalogne.

Selon Fabrizio Romano, Carrasco sera prochainement un joueur d'Al-Shabab. Un accord aurait été trouvé avec le club saoudien, autour d'un transfert estimé à 15 millions d'euros. L'ailier est attendu dans les prochaines heures en Arabie Saoudite pour passer sa visite médicale. Il sera ensuite lié pour trois saisons à Al-Shabab, qui fera de Carrasco sa grande star aux côtés d'Habib Diallo (ex-Strasbourg).

Après son passage en Chine entre 2018 et 2020, Carrasco évoluera donc à nouveau hors-Europe.

