"Une offre ? Même s'ils avaient offert 100M€, je serais resté"

Courtisé par de nombreux clubs européens, le jeune Diable Rouge a finalement décidé de rester au PSV Eindhoven.

Les discussions furent longues cet été autour de l'avenir de Johan Bakayoko. Le jeune Diable Rouge a été cité dans plusieurs formations européennes, mais est finalement resté au PSV Eindhoven.

Un choix qui parait compréhensible, tant le joueur de 20 ans semble bien se sentir aux Pays-Bas et revendique très clairement - avec succès, pour le moment - une place de titulaire pour toute la saison.

Dans une interview accordée à la presse néerlandaise et relayée par le journaliste italien Fabrizio Romano, Bakayoko s'est exprimé sur son choix de rester au PSV.

"Même si Brentford avait offert 100M€, je serais resté au PSV. Nous voulons redevenir champions des Pays-Bas et aller aussi loin que possible en Ligue des Champions. Ça a toujours été mon objectif" a lancé le jeune ailier de 20 ans, qui fait partie de la sélection de Domenico Tedesco pour le rassemblement de septembre, où la Belgique affrontera l'Azerbaïdjan et l'Estonie.