Le mercato, un rendez-vous raté ? Amadou Onana évoque sa situation et un futur rôle de capitaine des Diables

Son rôle émergeant chez les Diables, le déplacement en Azerbaïdjan et son mercato : Amadou Onana n'a éludé aucun sujet en conférence de presse, ce mardi.

Absent au mois de juin (blessure), Amadou Onana est de retour dans le groupe des Diables pour cette trêve de septembre. Le jeune milieu de terrain veut s'imposer dans cet effectif et pense pouvoir jouer un rôle capital.

"Il y a encore de l’ancienneté dans le groupe. Moi, je reste le même, je vais essayer d’aider. C'est un objectif d'être capitaine de mon pays un jour. Je pense avoir les qualités pour assumer ce rôle. Il faut du leadership sur le terrain et en dehors, savoir que dire aux autres et être un leader par la qualité de son jeu" analyse le joueur d'Everton.

Je sais que je serai observé, mais je suis en forme"

Mais pour le moment, plusieurs cadres sont encore présents et Onana se contente de franchir les étapes. "J'assume mon rôle dans l'équipe, quel qu'il soit, et je sais que je serai observé. Mais je suis en forme. On ne ressent pas la crainte avant le déplacement en Azerbaïdjan. C'est un long déplacement, dangereux et périlleux. Il ne faudra certainement pas prendre cette rencontre à la légère."

Interrogé sur l'émergence de la nouvelle génération, le Diable reste modéré et sait qu'il faudra peut-être du temps avant d'obtenir un grand résultat. "Il faudra être patients car on a beaucoup de jeunes joueurs. Heureusement, il y a encore quelques anciens pour nous guider et nous lancer. Il faudra du temps, de la patience et de l'expérience."

Cité sur le départ une bonne partie de l'été, Amadou Onana est finalement resté à Everton, qui risque pourtant de jouer le bas de tableau en Premier League, comme depuis quelques saisons. Un échec de ne pas avoir franchi une nouvelle étape ? Certainement pas.

"Le football est une question de timing, il faut savoir saisir les opportunités qui se présentent. J'ai déjà beaucoup changé de club, je suis content de rester une année supplémentaire à Everton. Je n'ai pas ressenti de doutes, ce qui doit se passer se passera. Non, ce mercato n'est pas un rendez-vous manqué" a conclu Amadou Onana.