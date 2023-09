Triste nouvelle pour la sélection du Maroc et ses binationaux

Le Maroc devait accueillir le Libéria ce samedi (20h) au Stade Adrar d'Agadir dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations.

Le Maroc a été violemment frappé ce vendredi par un tremblement de terre dans la province d'Al Haouz. Le séisme était de magnitude 7. Les chiffres sont très lourds : selon les évaluations, 820 personnes ont perdu la vie et 672 ont été blessées.

Suite à la situation catastrophique, la décision des autorités a été de reporter la rencontre face au Liberia, prévue ce samedi soir à Agadir. Le Ministère de l'Intérieur a communiqué à ce propos.

Le Maroc est déjà assuré de participer à la CAN. Parmi les joueurs sélectionnés, on retrouve Ismael Saibari (ex-Genk et Anderlecht), Benjamin Bouchouari (ex-Anderlecht, Genk et Malines), Selim Amallah (ex-Standard), Bilal El Khannouss (Genk) et Ibrahim Salah (ex-La Gantoise).