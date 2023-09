Yannick Carrasco donne les raisons des difficultés des Diables en Azerbaïdjan

Yannick Carrasco est le seul buteur de la rencontre. Le nouveau joueur d'Al Shabab analyse les difficultés des Diables en Azerbaïdjan.

Les Diables n'ont pas vraiment livré une bonne impression, ce samedi. La Belgique a été malmenée, surtout en deuxième mi-temps, par l'Azerbaïdjan. Les joueurs de Domenico Tedesco ont marqué un seul but, chanceux, venu d'une déviation involontaire de Yannick Carrasco.

"Le plus important était de ramener les trois points. C'est ce qu'on a fait après un long voyage, sur un terrain compliqué contre une équipe difficile à jouer. C'était le plus important aujourd'hui" analyse le seul à avoir inscrit son nom sur le tableau des buteurs.

"Ils auraient pu ouvrir le score, puis on a eu plusieurs occasions. On a su marquer le 0-1, on a manqué de réalisme pour tuer le match. Je pense qu'on mérite la victoire. Pas comme on l'aurait souhaité, mais le plus important était la victoire."

© photonews

Après une première période correcte, les Diables ont reculé au fur et à mesure, offrant de réelles opportunités à leur adversaire du jour. "Ils n'ont rien à perdre donc ils continuent de pousser jusqu'à la dernière minute. Ils nous ont fait tremblé, mais on a tenu en gardant le zéro. C'est une bonne chose pour la confiance de l'équipe d'avoir réalisé cette clean-sheet."

Après un long voyage, les Diables peuvent reprendre le chemin de la Belgique et se préparer à leur prochaine échéance. Ce sera mardi soir, au Stade Roi Baudouin, contre l'Estonie.

"Tout le monde est plus ou moins bien physiquement et a couru beaucoup. Le terrain était gras, cela se ressent. Avec les cinq heures de vol et le décalage horaire, ce n'est pas toujours facile. Mais je suis heureux de la réaction de l'équipe et comme je l'ai dit, le plus important était de prendre les trois points" a conclu Yannick Carrasco.