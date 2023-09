"On n'a pas vu le vrai Lukaku, c'est dommage"

En manque complet de temps de jeu puisqu'il vient de rejoindre l'AS Rome, Romelu Lukaku était titulaire en Azerbaïdjan. Une prestation qui n'a pas convaincu tout le monde.

Nombreux étaient ceux pensant que Romelu Lukaku ne devait pas faire partie de la sélection de Tedesco. L'attaquant vient de rejoindre l'AS Rome et n'a joué que 19 minutes depuis le début de saison.

Sélectionné et même titulaire contre l'Azerbaïdjan, l'avant-centre ne s'est pas énormément montré mais a bien presté dans un rôle de pivot. "Il a évité les actions lors desquelles son retard physique aurait pu présenter un problème ou un risque de blessure" analyse l'ancien sélectionneur des Diables, René Vandereycken, pour Het Nieuwsblad.

"Nous n'avons pas vu de sprints de plusieurs dizaines de mètres, encore moins une succession de sprints. Il se tenait haut, dos au but, et utilisait sa force pour résister à ses adversaires et servir ses coéquipiers. C'est dommage de ne pas l'avoir vu davantage venir depuis l'aile pour le voir faire ce qu'il fait de mieux : marquer. On n'a pas vu le vrai Lukaku et c'est dommage."