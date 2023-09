Carl Hoefkens déjà sur le départ du Standard ? Voici la réponse de Pierre Locht

La trêve internationale permet de revenir sur les résultats des premières semaines en Jupiler Pro League. Le Standard n'a toujours pas empoché le moindre succès : la faute à Carl Hoefkens ?

Carl Hoefkens n'est toujours pas parvenu à empocher sa première victoire avec le Standard. Les Rouches ne comptent que trois points en six matchs mais vont peut-être commencer à engranger, avec les derniers renforts du mercato.

Quoi qu'il en soit, la situation comptable est catastrophique à Sclessin, où l'on annonçait vouloir se battre pour les Play-Offs 1 en début de saison. Cet objectif semble déjà inaccessible, la faute à Carl Hoefkens ?

"Il est toujours l'homme de la situation. Notre priorité était de lui donner la qualité nécessaire pour qu'il puisse faire son travail. Nous sommes convaincus qu'avec lui, nous avons la bonne personne pour y arriver. Le top 6 ? Avec notre bilan, on ne peut plus en parler. Il faut se concentrer sur les prochains matchs, intégrer les nouveaux joueurs et lancer une dynamique positive" a confié Pierre Locht au micro de la RTBF.

L'entraîneur du Standard devrait donc garder sa place encore un certain temps. Mais jusqu'à quand ?