La Brabançonne, hymne des Diables Rouges, mise à jour

"Avant le coup d'envoi du match international, un intermède musical se profile à l'horizon. La traditionnelle Brabançonne cède la place à une version renouvelée, marquant le début d'une collaboration exceptionnelle entre les joueurs, les supporters et la chorale 'Fine Fleur'", comme indiqué sur le site officiel du KBVB.

Dorénavant, la Brabançonne résonnera en trois langues :

O dierbaar België, o heilig land der vaad’ren

Onze ziel en ons hart zijn u gewijd

Aanvaard ons kracht en het bloed van onze adren

Wees ons doel in arbeid en in strijd.

Tu vivras toujours grande et belle

Et ton invincible unité

Aura pour devise immortelle

Le Roi, la Loi, la Liberté !

Gesetz und König und die Freiheit hoch!

Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht!

These are the winners who will sing the national anthem with our Devils on Tuesday. 🎶



Sing along with our Devils in the stadium and at home. Find the new version of the national anthem on our website.



🇳🇱 - https://t.co/6f5CNpUWWP

🇫🇷 - https://t.co/ez0V2gTDeq #WirSchaffenDas pic.twitter.com/7RDa0Mm75z