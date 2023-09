Cette pépite de Bruges brille à nouveau en sélection

Ce mardi soir, la Norvège recevait la Géorgie dans le cadre des éliminatoires pour l'Euro.

Les locaux se sont imposés 2-1, sur des buts de leurs stars, Erling Haaland et Martin Odegaard. Titualire, Antonio Nusa a joué un rôle prépondérant dans cette rencontre, délivrant les deux assists.

Une nouvelle grosse performance du jeune joueur de 18 ans, après avoir marqué un but et délivré une passe décisive en amical face à la Jordanie.

Nusa, qui a refusé Chelsea cet été, a récemment été cité du côté de la Juventus de Turin. Nul doute que de tels prétendants devraient affluer s'il continue à prester de la sorte.

𝟮 assists in 𝟒𝟓 minutes. Remember the name. 👑✨ #NORGEO pic.twitter.com/Mu88YAtzFk