🎥 Jérémy Doku revient sur son premier but avec Manchester City : "Je devais me racheter"

Titulaire pour la deuxième fois la semaine dernière à West-Ham, le Diable Rouge pourrait goûter à la Ligue des Champions, ce mardi contre Belgrade.

Ce mardi soir, Jérémy Doku fera ses débuts dans la plus belle des compétitions européennes, la Ligue des Champions, en recevant l'Étoile Rouge de Belgrade avec Manchester City.

Le week-end dernier, le Diable Rouge a inscrit son premier but avec les champions d'Europe, quelques minutes après une erreur personnelle qui a permis l'ouverture du score des Hammers. Après la partie, Doku est revenu sur sa deuxième titularisation de la saison et son adaptation à Manchester City.

"J'étais déçu du but que nous avons encaissé car j'en étais responsable. Je voulais faire quelque chose pour me racheter et je suis très heureux d'avoir pu aider l'équipe."