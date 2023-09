Kompany amer envers l'arbitrage : "Une honte !"

Débuts difficiles pour Burnley et son coach belge Vincent Kompany. Le promu en Premier League n'a pas encore gagné en championnat cette saison, et a dû se contenter d'un frustrant match nul face à Nottingham Forest ce lundi (1-1).

Au micro de la BBC, Vincent Kompany regrettait le fait que le but de Lyle Foster, qui pensait avoir marqué le but du 2-1, ait été refusé par le VAR pour une faute de main.

"Je dois m'y habituer. En Championship, si c'est dedans, c'est dedans. Je suis un bon businessman et un bon entraîneur, mais quand il s'agit de lois et de légalité, je m'éteins. La faute de main, c'est comme ça, ils (les arbitres) viennent nous l'expliquer, mais j'ai décidé de faire confiance à ce qu'ils font et à leurs bonnes intentions."

Kompany regrettait également l'exclusion du même Lyle Foster. "C'est une honte. Les efforts qu'il fournit pour l'équipe, la façon dont il s'impose dans le championnat, il faut les mettre en avant. Il a commis une erreur et je pense qu'il faut être un peu prudent."

Les retrouvailles de Kompany avec la Premier League sont assez compliqués : 4 matchs, 3 défaites, 1 nul. "Il faut se battre pour chaque point dans ce championnat, mais il y a un certain nombre d'équipes avec lesquelles nous pouvons rivaliser, d'après ce que j'ai pu observer au cours des quatre derniers matches. Nous n'avons pas encore réalisé une performance complète, mais aujourd'hui, nous avons été au moins égaux et, selon le côté où vous vous situez, vous avez le sentiment que vous avez mérité la victoire. À l'avenir, il y a encore beaucoup de place pour l'amélioration."