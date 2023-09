La lanterne rouge surprend à nouveau et recrute encore

Westerlo a très mal commencé sa saison. Sortant pourtant d'un très bel exercice 2022-2023 et d'un mercato ambitieux, les Campinois se retrouvent à la dernière place du classement.

Alors que le marché des transferts a fermé ses portes depuis le 6 septembre dernier en Belgique, Westerlo a annoncé une nouvelle arrivée ce lundi soir.

Le club campinois a recruté le jeune Bakary Haidara, 18 ans. Il s'agit d'un défenseur central ivoirien. Il a signé un contrat de 3 ans avec Westerlo.

Haidara est issu de la Right To Dream Academy, au Ghana. L'académie a formé certains joueurs s'étant fait un nom en Belgique : Simon Adingra, Kamal Sowah, mais aussi Ernest Nuamah, transfert entrant le plus cher de l'histoire de la Pro League.