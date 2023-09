Nouvelles rassurantes pour Noa Lang

Buteur lors de la démonstration du PSV face au NEC Nimègue ce samedi (4-0), Noa Lang a ensuite dû quitter le terrain suite à une blessure.

L'ancien du Club de Bruges a, après son but, provoqué un penalty. Sur la phase, le défenseur du NEC, Bart van Rooij, a blessé Lang, qui a quitté le terrain quelques instants après.

"Nous verrons cela se rétablit pour mercredi. C'était un tacle un peu stupide. Je l'avais déjà dépassé. Cela me fait souffrir et ça m'énerve. On jour au football pour ce genre de match contre Arsenal je veux en être", avait déclaré Lang en après-match, désireux de rencontrer Arsenal en Ligue des Champions ce mercredi.

Selon les informations du Telegraaf, la tendance est à l'optimisme. La décision finale ne devrait être prise que mercredi matin avant le départ pour Londres, mais Lang est attendu pour faire partie de la sélectiion du PSV pour cette rencontre. Après l'entraînement sur le terrain de l'Emirates, Lang devrait savoir s'il peut jouer cette rencontre.