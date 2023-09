Mats Rits hausse le ton : "Ce sont mes choix"

Mats Rits a passé de nombreuses années au Club Bruges, mais a fait le chemin vers le RSC Anderlecht cet été. Dans une interview donnée à Eleven Sports, le milieu de terrain revient sur son transfert.

Rits a vécu de belles années au stade Jan Breydel et a pu célébrer quelques titres. À son âge, cependant, il cherchait la sécurité pour l'avenir. "J'avais 29 ans et à cet âge-là, vous préférez signer un contrat de plusieurs années", explique Rits. Anderlecht voyait en Rits un joueur qui pouvait encore jouer pendant longtemps et lui a offert un contrat pluriannuel. L'Union s'est manifestée trop tard. "Quand Anderlecht est devenu concret, j'ai tout de suite été intéressé. Union s'est manifestée, mais à ce moment-là, j'étais déjà en pourparlers avancés avec Anderlecht."

Rits sait que le transfert est délicat pour certains supporters, mais il a compréhensiblement choisi ce qui était le mieux pour lui. "Bien sûr, je savais que ce transfert était sensible pour les supporters, c'était inévitable. Mais à ce moment-là, je me regarde moi-même. Je suis footballeur. Ce sont des choix faits par le Club Bruges, Anderlecht et moi-même. Et alors je regarde ce qui est le meilleur pour moi-même."

Et Mats Rits retrouvera son ancienne équipe ce week-end puisque les Anderlechtois recevront les joueurs de Ronny Deila.