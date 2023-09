Harry Kane pense-t-il à faire machine arrière ?

L'attaquant anglais qui fait les beaux jours du Bayern Munich pourrait très bien retourner à Tottenham.

Harry Kane a été transféré officiellement du Tottenham au Bayern Munich le 12 août pour 120 millions d'euros (bonus inclus). Après 12 saisons chez les Spurs, il a pris une toute nouvelle trajectoire en Bundesliga. Cependant, le président de Tottenham, Daniel Levy, a confirmé mardi à un journaliste de Londres que le club avait une clause de rachat pour son ancien attaquant.

L'histoire entre Harry Kane et Tottenham semble donc loin d'être terminée, comme l'a laissé entendre Daniel Levy. Interrogé par Alasdair Gold mardi (journaliste du média football.london) sur l'existence d'une clause de rachat pour Harry Kane, le président de Tottenham a simplement répondu : "Bien sûr".

Le départ d'Harry Kane a été un défi de taille pour Tottenham, qui a perdu son meilleur buteur de tous les temps (278 buts en 434 matchs). Daniel Levy en est conscient : "Nous avons envisagé depuis un certain temps de négocier une prolongation de contrat avec Harry et ses représentants, à court et à long terme. Cependant, Harry était clair qu'il voulait relever un nouveau défi et qu'il ne signerait pas de nouveau contrat cet été. [...] Nous avons donc accepté à contrecœur son transfert [...] Les réalisations et les records d'Harry en disent long sur lui en tant que joueur, après 19 années passées au club", a-t-il déclaré dans un communiqué publié sur le site de Tottenham après le transfert d'Harry Kane au Bayern Munich le 12 août 2023.