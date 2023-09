Lazare Amani a-t-il réalisé son match référence en ce début de saison ?

Souvent sur courant alternatif depuis le début de la saison, Jean Thierry Lazare Amani a très clairement été l'un des meilleurs Unionistes ce jeudi soir lors du partage face à Toulouse.

Arrivé d'abord en prêt puis sous forme de transfert définitif en provenance de Charleroi, Lazare Amani est devenu un pilier à l'Union.

La saison dernière a été celle de son explosion. L'Ivoirien a joué 52 rencontres, marquant 7 buts et délivrant 9 assists. Malgré ces stats de haute facture pour un milieu de terrain, celui qui vaut désormais 5 millions d'euros selon Transfermarkt est resté à l'Union cet été. Tant mieux, au vu des nombreux départs et du chantier déjà colossal qui se dressait devant Alexander Blessin, son staff, et la direction.

Mais en ce début de saison, pourtant globalement positif pour l'Union, Lazare n'a montré son apport et son talent que par bribes. Tentant toujours autant de créer la différence mais faisant souvent les mauvais choix ou s'éreintant à tenter des actions impossibles.

Comme pour tous les joueurs importants, pour lancer une saison, il faut un match référence. Les observateurs auront alors apprécié la prestation de Lazare ce jeudi soir face à Toulouse. Très remuant, capable de combiner, de créer une percée dans l'axe ou sur un côté, Lazare a été l'un des seuls Unionistes à se montrer consistant sur l'ensemble de la rencontre.

On connait ses capacités de vitesse et de déséquilibre d'une défense, apportant ainsi le surnombre. Ce jeudi était un bon échantillon et appelle encore bien des prestations similaires, avec on l'espère des buts ou des assists à la clé.