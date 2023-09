🎥 Cristiano Ronaldo claque un doublé et envoie un message très fort !

Cristiano Ronaldo, à 38 ans, sait toujours où se trouve le but adverse. Le quintuple Ballon d'Or a inscrit un doublé ce vendredi soir avec Al-Nassr face à Al-Ahli, où évoluent notamment Riyad Mahrez et Roberto Firmino.

Al-Nassr s'est imposé (4-3), et est actuellement 5e du championnat saoudien. CR7, de son côté, avait un message fort à destination de ses détracteurs, en mode Alain Delon. "Ils disent que Ronaldo est fini, mais ce n'est pas vrai", a lancé le buteur. "Je jouerai jusqu'à ce que mes jambes me disent que c'est fini".

ūüáĶūüáĻ Cristiano Ronaldo: "They say Ronaldo is done… but it’s not true. I will continue to play until my legs say: Cristiano, I'm done".



"I still have a lot. I still love football and scoring goals. I still love winning. They say I'm done but I'm still proving that it's not true". pic.twitter.com/Z1r0sVVoBD