Dante Vanzeir revient sur sa première saison mouvementée aux Etats-Unis

Dante Vanzeir n'a encore rien vu du rêve américain. L'attaquant belge vient de vivre une première saison mouvementée, commencée par des accusations racistes qui lui ont valu six matchs de suspension.

Alors qu'il reste quatre journée, le Diable Rouge a déjà fini saison, en raison d'une blessure au dos. Contre Austin, Dante Vanzeir s'est cassé trois vertèbres. Celui qui a inscrit 5 buts en 24 matchs avec les New-York Red Bulls raconte, dans les colonnes de Het Laatste Nieuws.

"Il est clair que ma première saison n'est pas celle que j'espérais. Puisqu'elle n'a pas été très réussie, je peux facilement le dire : il faut oublier cette saison le plus rapidement possible pour se concentrer sur la suivante. Je suis quelqu'un qui sait relativiser et dire que tout ira bien. La concentration sur 2024 est déjà totale."