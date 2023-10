VAR : un scandale entache le match entre Tottenham et Liverpool !

Battu au Tottenham Hotspur Stadium (2-1) au terme d'une partie qu'ils ont terminé à 9 contre 11, les Reds de Liverpool ont vu un but refusé.

Le but de Luis Diaz marqué après l'expulsion de Curtis Jones, avait été refusé pour hors-jeu dans la partie face à Tottenham.

Toutefois, après la rencontre, l'organisme responsable de l'arbitrage en Angleterre (PGMOL), a publié une déclaration admettant que la décision de refuser ce but était erronée.

"La PGMOL (Professional Game Match Officials Limited, ndlr) reconnaît qu'une erreur humaine significative s'est produite pendant la première mi-temps de Tottenham Hotspur contre Liverpool. Le but de Luiz Diaz a été refusé pour hors-jeu par l'équipe d'officiels de match présents sur le terrain. Il s'agissait d'une erreur factuelle claire et évidente qui aurait dû entraîner l'octroi du but par l'intervention de la VAR, mais celle-ci n'est pas intervenue. La PGMOL va procéder à un examen complet des circonstances qui ont conduit à cette erreur", indique la déclaration.