José Mourinho explique comment il a relancé Romelu Lukaku

Ce retour au premier plan, Lukaku sait qu'il le doit aussi à José Mourinho. Le Belge a d'ailleurs déclaré en après-match qu'il avait de très bonnes relations avec le tacticien portugais.

Dans des propos relayés par Fabrizio Romano, Mourinho s'est exprimé sur sa gestion de Lukaku. Critiqué pour son mauvais début de saison, le "Mou" estime qu'il réalise du bon travail avec son attaquant.

"Au moins, les gens ne peuvent plus m'accuser de ne pas avoir aidé Lukaku à marquer des buts. Il peut marquer des buts ici à Rome mais aussi à Man United ou à l'Inter. Je ne suis pas quelqu'un qui détruit la qualité des joueurs."

🇧🇪 José Mourinho on recent criticism: “At least people now can’t accuse me of not helping Lukaku to score goals… he can score goals here at Roma but also at Man United or Inter”.



“I’m not someone who destroys player’s quality”.



Lukaku has now scored 4 goals as Roma player. pic.twitter.com/UnPZ4xcrz1