Lukaku renaît à la Roma : "J'ai un rapport très fort avec Mourinho"

Romelu Lukaku ne s'arrête déjà plus ! L'attaquant s'est de nouveau montré décisif ce dimanche, marquant lors de la victoire de l'AS Rome face à Frosinone.

Auteur d'un but tout en puissance, Lukaku en est déjà à 4 réalisations toutes compétitions confondues cette saison avec l'AS Rome.

Les Romains ont décroché leur première victoire en Serie A cette saison. "Nous avons parlé ces derniers jours et nous avons dit que c'était vraiment important pour nous. C'était une bonne performance, nous avons tout donné, nous avons marqué deux fois, nous n'avons pas encaissé de but, nous devons continuer comme ça", a réagi Lukaku au micro de DAZN.

Si le Belge est en train de retrouver son meilleur niveau, c'est aussi grâce à son entraîneur, José Mourinho.

"Oui, nous une avons une forte relation, l'entraîneur me connaît très bien. Je dois me mettre à la disposition de la Roma et je veux aussi remercier mes coéquipiers qui m'ont aidé dès le premier jour", a continué Lukaku. "L'équipe est la chose la plus importante. Nous sommes dans une position difficile, nous le savons tous, et nous devons nous améliorer aussi bien à l'entraînement qu'en match."

Le Belge prend également beaucoup de plaisir à jouer avec Paulo Dybala.

"C'est différent, mais j'ai toujours eu de bonnes relations avec les coéquipiers avec lesquels j'ai travaillé. Il est important de se connaître, de savoir comment son coéquipier veut le ballon. Paulo est un joueur qui a beaucoup de qualités et nous voulons faire de notre mieux pour la Roma", a déclaré Lukaku quant à la comparaison entre Dybala et Lautaro Martinez, son ancien coéquipier à l'Inter.