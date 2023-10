Eden Hazard, Kevin De Bruyne et Yaya Touré : pourquoi ils ont dominé la Ligue des Champions

Parmi les dix meilleurs dribbleurs en Ligue des Champions depuis 2009, on retrouve deux Belges : Eden Hazard et Kevin de Bruyne.

Eden Hazard et Kevin De Bruyne sont assurément les deux joueurs de champ qui auront le plus marqué cette génération dorée des Diables, en compagnie de Thibaut Courtois dans les cages.

Si l'un ne peut s'exprimer que via les arrêts réflexes, parades et interceptions défensives, les deux autres ont régalé les pelouses européennes de leur classe durant plusieurs saisons.

Kevin De Bruyne et Eden Hazard figurent parmi les dix meilleurs dribbleurs en Ligue des Champions depuis 2009. Une sacrée statistique. On notera que la première place est occupée par un certain Yaya Touré, actuel entraîneur adjoint du Standard.