Leipzig a pris un gros risque avec Lois Openda !

Lois Openda n'a pas manqué ses débuts avec le RB Leipzig. Le Diable Rouge semble déjà justifier la somme importante mise par le club allemand : 38,5 millions d'euros.

Openda en est déjà à 4 buts et 2 assists en 9 rencontres sous le maillot de Leipzig. Le Diable Rouge aura l'occasion de grossir ses stats cette saison, dans une équipe qui veut jouer les premiers plans en Bundesliga et en Europe.

Au vu de l'explosion de sa valeur marchande et des espoirs mis sur ses épaules, Openda pourrait très bientôt attirer les regards de plus grands clubs. Il suffit de voir la vitesse à laquelle il a explosé à Lens.

Dans ce cas, Leipzig serait bien embêté, car les arguments pour garder Openda pendant plusieurs mercatos risqueraient de ne pas être suffisants. De plus, Sky Sports révèle que la clause libératoire pour transférer Openda serait de 80 millions d'euros, mais ne serait activée qu'en...juin 2025. Une bizarrerie qui pourrait bien faire perdre de l'argent à Leipzig, en cas de départ prématuré du Belge.