Lorin Parys dévoile le plan "Football & Responsabilité Sociale" pour la Pro League

Lorin Parys a exposé les plans de la Pro League pour les trois prochaines années : "Nous mettons en avant l'ADN de la Pro League, renforçant ainsi les liens. Notre stratégie repose sur cinq principes : promouvoir l'inclusion, l'égalité, la durabilité, l'accessibilité, ainsi que la santé mentale et physique" , partage-t-il via les canaux officiels de la Pro League.

Au stade de la Gantoise, Parys a débuté en affirmant : "Aujourd'hui, nous affirmons notre ambition en tant que moteur social. Pour les 50 000 participants à nos initiatives sociales, pour nos 3 millions de supporters et pour les 11 millions d'habitants de notre pays, le football professionnel devrait être avant tout un vecteur de politique sociale robuste", déclare-t-il.

"Avec ce plan, nous aspirons à unir nos forces avec les acteurs politiques, les organisations sociales, les partenaires commerciaux, ainsi que nos clubs et nos supporters. Ensemble, nous œuvrerons pour une politique sociale renforcée aux niveaux local, régional et national", conclut Parys.

