Les Diables devront ne pas oublier un changement majeur à l'Euro : "Ce n'est pas pour ça qu'on a regardé l'Allemagne"

L'UEFA a annoncé un changement majeur, quelques semaines avant l'Euro 2024. Seuls les capitaines de chaque équipe auront le droit de discuter avec les arbitres, sous peine d'avertissement.

Un changement majeur, mais logique, est intervenu quelques semaines avant le début de l’Euro 2024, sur ordre de l’UEFA. Durant l’intégralité de la compétition, seuls les capitaines de chaque équipe auront le droit de discuter d’une phase avec les arbitres.

Tous les autres joueurs se plaignant d’une décision arbitrale auprès de l’homme au sifflet devraient recevoir une carte jaune. Une consigne à laquelle les Diables, et plus spécialement les jeunes, généralement plus fougueux et moins dans la retenue de leurs émotions, devront prêter attention.

Seul Kevin De Bruyne pourra discuter avec les arbitres

Ce samedi en début d’après-midi, quelques minutes après le premier entraînement totalement fermé sur le sol allemand, Timothy Castagne a évoqué cette nouvelle mesure en conférence de presse (découvrir le reste de ses impressions), après avoir regardé, en compagnie des autres Diables, la large victoire de l’Allemagne face à l’Écosse.

"Il va falloir s’adapter et on devra faire attention, c’est clair. Mais ce n’est pas pour ça qu’on a regardé le match. On voulait aussi voir comment l’Allemagne jouait, et puis, c’est l’Euro. On est content de regarder."

"Plus la rencontre face à la Slovaquie approche, plus tout le groupe a hâte d’y être. C’est bien, c’est mieux que d’être en panique. Il y a une très bonne ambiance dans le groupe, tout le monde est impatient de jouer."