🎥 Auteur d'un magnifique but face à Manchester City, Loïs Openda finalement vaincu par le coup de rein de Jérémy Doku

đŸŽ„ Auteur d'un magnifique but face Ă Manchester City, LoĂŻs Openda finalement vaincu par le coup de rein de JĂ©rĂ©my Doku

LoĂŻs Openda a inscrit le premier but en phase finale de Ligue des Champions. Et quel but : sa chevauchĂ©e a permis Ă Leipzig de revenir au score face Ă Manchester City, mĂȘme si Newcastle a fini par cĂ©der.

Il avait déjà scoré en préliminaire de Ligue des Champions avec le Club de Bruges il y a quatre ans, voici désormais Loïs Openda buteur en phase de groupe. Après avoir ouvert le score face au Bayern Munich ce weekend, le Diable Rouge enchaîne avec l'égalisation face à Manchester City. Openda est sorti de sa boîte en début de seconde période alors que Leipzig était dos au mur suite à un but du jeune Rico Lewis. Lancé en profondeur, l'attaquant de 23 ans a résisté au retour de Manuel Akanji et a conclu en costaud pour remettre les deux équipes à égalité. â­ïžđŸ„° Le but d’Openda face à Manchester City

pic.twitter.com/rGuuat2Uyx — Belgium Touch 🇧đŸ‡Ș (@BelgiumTouch) October 4, 2023 Une nouvelle perle à son début de saison cinq étoiles, déjà riche de 4 buts et 2 assists en 6 matchs de Bundesliga. Malheureusement pour Leipzig, cela n'a pas suffi : Julian Alvarez a remis Manchester City devant dans les dix dernières minutes grâce à l'assist d'un certain Jérémy Doku. Quel BANGER de Julián Alvarez pour offrir la victoire à City. đŸ’„đŸ•žïž pic.twitter.com/6FDPfQQwCI — FOOTBALL-TIME 🌟 (@__Footballtime) October 4, 2023 Monté au jeu, Doku poursuivait son entrée fracassante en tuant le match sur un contre dans le temps additionnel. Lui aussi peut se targuer d'avoir inscrit son premier but en Ligue des Champions. âšœïžđŸ€© Le premier but de Jérémy Doku en Ligue des Champions

pic.twitter.com/vrDGZ7N2OV — Belgium Touch 🇧đŸ‡Ș (@BelgiumTouch) October 4, 2023