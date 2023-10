Contre le Patro, Liège peut prendre sa revanche : "Toujours des matchs spéciaux contre eux"

Deuxième du championnat la saison dernière derrière le Patro Eisden, le RFC Liège rendra visite aux troupes de Stijn Stijnen ce samedi, avec l'envie débordante de signer le 12/12.

Après un début de saison compliqué, le RFC Liège vient d'enchaîner trois victoires consécutives en Challenger Pro League et est revenu à la cinquième place du championnat, à trois points de la tête.

Avec s'être défait du Club NXT, de Beveren et de Lommel, c'est le Patro Eisden qui se dresse sur la route des Liégeois. Les deux équipes se connaissent bien et se sont disputées le titre en Nationale 1 il y a quelques mois.

"C'est une équipe contre laquelle on a perdu une fois, gagné deux fois et partagé à une reprise. C'est une équipe réaliste, qui joue pour gagner, parfois sur des faits de jeux. Ils aiment beaucoup les phases arrêtées et sont costauds dans les duels" préface Gaëtan Englebert.

"C'est une équipe très physique, tant à domicile qu'à l'extérieur. Ce sont toujours des gros combats avec eux, on a une relation particulière dans ces matchs. On sait quel genre de match ça va être, on doit tous être à 100%. C'est une saison différente avec des objectifs différents et on verra comment cela se déroule" analyse quant à lui Benjamin Lambot.