Le Racing Genk conclut la soirée parfaite des Belges en Conference League

Si l'Union s'est logiquement inclinée à Liverpool, les trois clubs belges engagés en Conference League l'ont emporté. Genk a ponctué la bonne soirée belge.

En déplacement à Cukaricki, en Serbie, le Racing Genk a fait respecter son rang et remporté une victoire importante après le partage face à la Fiorentina lors de la première journée de Conference League.

Les Limbourgeois avaient très vite fait la différence via Bryan Heynen (10e), puis sur penalty via Joseph Paintsil (20e). Avec 63% de possession de balle et 16 tirs à 10, Genk a dominé son adversaire, en alignant une équipe-type. Le KRC n'a pas encaissé, pour la première fois depuis 4 rencontres.

Grâce à cette victoire, Genk est ex-aequo avec Ferencvaros, également vainqueur de Cukaricki lors du premier match et qui a partagé à la Fiorentina dans la seconde rencontre.