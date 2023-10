Quand Jurgen Klopp flatte l'Union Saint-Gilloise

Jour de match pour Liverpool. Dans cette deuxième journée de la phase de poules de l'Europa League, les Reds de Jurgen Klopp rencontrent l'Union Saint-Gilloise. Une équipe que le coach allemand ne compte pas sous-estimer.

En conférence de presse ce mercredi, Jurgen Klopp a d'abord été largement été questionné sur l'affaire du VAR lors du match contre Tottenham, qui a vu les Reds perdre sur un but refusé...mais tout à fait valable.

"Ce n'est pas en tant qu'entraîneur, mais plutôt en tant que joueur de football, que je pense que la seule issue devrait être de rejouer le match", explique-t-il. "Je ne suis pas en colère contre les arbitres. Ils n'ont pas fait exprès et nous ne devons pas l'oublier."

"Je pourrais encore en discuter, mais ce n'est pas mon travail. Je suis ici pour préparer un match, un match super important et très difficile contre l'Union Saint-Gilloise et c'est bien plus important", a continué Klopp.

Coach majeur et à la carrière ornée de succès, Jurgen Klopp ne compte cependant pas manquer de respect à l'Union. Pour lui, il est hors de question que ses hommes débutent la rencontre avec la certitude que cela sera une promenade de santé.

"Nous aurons d'une mentalité au top (pour affronter l'Union). C'est une équipe qui a le vent en poupe en championnat, qui est en tête du classement. Elle se porte très bien après avoir perdu des joueurs-clés et est invaincue en Europe à l'extérieur depuis longtemps."

"Ce qu'ils font est très spécial et nous devrons être prêts", a conclu Jurgen Klopp.