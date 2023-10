Ronny Deila fait face aux critiques...et il s'en moque

Jusqu'ici, Ronny Deila n'a pas encore totalement posé sa main sur le Club de Bruges. L'ancien coach du Standard est même critiqué.

Dans un moment de creux pour le Club, Ronny Deila ne redoute pas la suite de la saison. Le Norvégien a tenu une conférence de presse avant le match de la Conference League contre Bodo Glimt.

Deila estime que le Club de Bruges se débrouille bien. "Je pense que nous gérons bien la pression. Nous n'avons pas non plus perdu les derniers matchs. On peut aussi le voir de cette manière. Je me concentre surtout sur nos performances, qui ont été très variées", rapporte Het Laatste Nieuws citant l'entraîneur du Club.

Le Norvégien ne se préoccupe pas non plus des éléments extérieurs. "Nous avons bien débuté la saison, maintenant il y a des hics. Si c'est la partie la plus difficile de la saison, je serais très heureux et ce sera une belle saison. Beaucoup de critiques ? Je ne tiens pas compte de ce que pense le monde extérieur."