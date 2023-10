Officiel : Genk recrute une pépite de l'Ajax

Il n'est plus à démontrer que Genk mise toujours aussi énormément dans sa jeunesse. Il suffit de voir l'explosion de Bilal El Khannouss ou les premiers éclairs de Karetsas.

Le Racing a vu quelques jeunes partir vers de grands clubs, tel Mika Godts qui a rejoint l'Ajax. Un jeune prometteur de 16 ans...a fait le chemin inverse.

Genk serait très proche de recruter Juwensley Onstein. Le défenseur joue avec les jeunes de l'Ajax depuis 2019. Le club néerlandais voudrait le garder, mais il désirerait ne pas prolonger son contrat. Il serait à la recherche de plus de temps de jeu. Des équipes allemandes et italiennes seraient également intéressées.

UPDATE : le transfert a depuis été officialisé. Onstein a signé un contrat de 3 ans avec Genk.

