Coqueluche au Congo, heureux loin des Diables : "Avec Roberto Martinez, je n'aurais jamais été appelé"

Il n'y a pas d'âge pour faire ses débuts en équipe nationale. Plus d'un an après sa première avec la RDC, Théo Bongonda (27 ans) se sent comme un poisson dans l'eau.

Auteur de 36 buts et 20 assists en trois saisons à Genk, Théo Bongonda a parfois été cité pour intégrer le noyau des Diables Rouges. Mais l'ailier, aujourd'hui actif du côté du Spartak Moscou, n'a jamais connu les joies d'une sélection en équipe nationale belge. Ce qui lui a permis de rejoindre celle de la République Démocratique du Congo et de faire office de nouveau chouchou de l'équipe. Son absence de convocation chez les Diables reste un motif de frustration : "Avec Roberto Martinez, je n'aurais de toute façon jamais été appelé. J'ai marqué 16 buts avec Genk et je ne figurais même pas sur la liste des réservistes" déclare-t-il au Nieuwsblad. Mais elle est aujourd'hui complètement oubliée : "Ils m'apprécient beaucoup là-bas. Le mois dernier, j'ai marqué contre le Soudan, ce qui nous a permis de nous qualifier pour la Coupe d'Afrique. Il y avait 100 000 personnes dans le stade - alors que la capacité n'est que de 80 000 places - et ils ont scanné mon nom. J'ai eu la chair de poule. Une tournure qu'apprécie le principal intéressé : "Car il arrive que l'on soit appelé pour la Belgique pendant un certain temps, mais qu'on ne le soit plus jamais, ce qui signifie que l'on ne peut pas jouer pour un autre pays. C'est ce qui est arrivé à Pelé Mboyo, Zakaria Bakkali, Anthony Limbombe. Ils auraient pu jouer pour leur autre pays également".