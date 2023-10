🎥 But de classe mondiale de Bakayoko qui porte le PSV

Loin des problĂšmes de l'Ajax, le PSV continue son petit bonhomme de chemin en Eredivisie.

Les coéquipiers de Bakayoko, titulaire, se rendaient ce dimanche sur la pelouse du Sparta dans le cadre de la huitième journée de championnat. En tête avec 7 victoires en autant de rencontres, le PSV en ajoute donc une huitième.

Le Sparta a bien tenu en première période, mais après la pause tout ascule. Après un premier but de Tillman, Johan Bakayoko y va d'un petit solo et d'une superbe frappe dans la lucarne du gardien adverse. Golazo ! Au final, le PSV s'impose 0-4 et Vertessen a disputé 16 minutes en prenant la place de Bakayoko.