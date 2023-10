Christian Benteke manque les Playoffs malgré une belle saison et perd son (célèbre) coach

Malgré une belle saison de Christian Benteke (32 ans), auteur de 14 buts en 31 rencontres de Major League Soccer, DC United ne s'est pas qualifié pour les playoffs. Même la victoire face à New York City (2-0) ne suffira pas, d'autres équipes devant encore jouer des matchs en retard.

Suite à cet échec, Wayne Rooney, qui coachait DC United depuis 2022, a annoncé son départ. "C'est le bon moment. J'ai fait tout ce que je pouvais pour amener l'équipe en Playoffs et j'ai apprécié mon passage ici. C'est le bon moment pour retourner en Angleterre", déclare l'ancien joueur de Manchester United.

D.C. United and Head Coach Wayne Rooney have mutually agreed to part ways.https://t.co/ykE3Qp2FDb