Finalement pas d'Arabie Saoudite pour Philippe Clément ? Un club prestigieux revient à la charge

La semaine passée, la presse française annonçait que Philippe Clément était en discussions avec Al-Shabab, le club saoudien où évolue notamment Yannick Carrasco. Après un été sabbatique, l'ancien entraîneur de l'AS Monaco voulait revenir aux affaires, et une aventure lucrative en Arabie Saoudite paraissait se dessiner.

Mais ce lundi, selon Sacha Tavolieri, le dossier des Glasgow Rangers serait revenu sur la table. Initialement cité en Ecosse, Clément paraissait avoir perdu la main, la priorité des Rangers étant Frank Lampard ; ce matin, Sky Sports annonçait que ce dernier n'était plus en course.

Selon notre confrère, les Rangers auraient donc repris contact avec Clément, qui serait intéressé malgré ses contacts avancés avec Al-Shabab. Il serait désormais la priorité de la direction écossaise.

