Débuts réussis pour Karel Geraerts à Schalke 04

Pour sa première rencontre à la tête de Schalke 04, Karel Geraerts s'est imposé en amical face à l'Heracles Almelo.

Contre l'équipe néerlandaise, actuelle 8e au classement d'Eredivisie, Schalke s'est imposé sur le score de 4-1. Le score était de 2-1 à la mi-temps. Schalke état mené 0-1 après 11 minutes, avant de remonter le score et de s'imposer largement.

La tâche de Geraerts à Schalke 04 sera de taille : le mythique club allemand est actuellement 16e (sur 18) au classement de la 2.Bundesliga.

