Champion de Belgique, à l'assist en Ligue des Champions et aujourd'hui à la relance...à Blankenberge

Le football demande parfois une bonne dose d'humilité. La preuve avec Renato Neto qui évolue toujours en Belgique, loin de la D1A qu'il a pourtant remportée.

Passer six mois sans club à 30 ans, certains ne s'en relèvent pas et optent pour une fin de carrière prématurée. Malgré un palmarès qui renseigne 34 rencontres de Coupe d'Europe avec la Gantoise et un titre de champion de Belgique, Renato Neto a su mettre son égo de côté pour repartir tout en bas de l'échelle.

En janvier 2022, six mois après la non-reconduction de son contrat à Deinze (en D1B), le milieu de terrain brésilien a signé à Malte, au FC Sirens. Après une nouvelle période de six mois en dehors du circuit, il a repris le chemin de la Belgique en rejoignant le SC Blankenberge en janvier dernier.

Cette saison, le club a été promu...en troisième division amateur. Malgré le décalage avec les rencontres qu'il disputait autrefois, Renato Neto prend toujours un plaisir fou à jouer : "Pas mal pour un promu, hein ?" sourit-il faisant référence au bon bilan de 14 sur 18. "Tant que ça marche, on continue" enchaîne-t-il.