"On a été réveillés comme des soldats" : un ancien de Charleroi raconte sa nuit d'horreur en Israël

La vie tient parfois à un fil. En se faisant prêter dans le championnat israélien par La Gantoise, Jordan Botaka ne se doutait de ce qui lui arriverait quelques semaines plus tard.

Malgré ses bonnes performances en prêt, Jordan Botaka n'aura jamais véritablement eu sa chance à La Gantoise. Prêté à l'Hapoel Jerusalem la saison passée, ses performances ont poussé le FC Ashdod, toujours dans le championnat israélien, à se le faire prêter.

Vu les événements de ces derniers jours, il n'est pas sûr que son bilan dépasse les deux matchs joués pour le club. L'ancien joueur de Charleroi et de Saint-Trond a du précipitamment quitté le pays. Dans une interview accordée au Laatste Nieuws, il raconte ces heures pleines d'incertitudes.

"Soudain, nous avons été réveillés en pleine nuit, comme des soldats. On a frappé à la porte et on nous a crié de quitter l'hôtel dans les dix minutes. Parce que c'est la guerre", disait-on. Sur le moment, je n'ai pas compris ces mots. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Mais nos téléphones portables ont immédiatement été inondés de messages et d'images sur ce qui s'était passé. La panique s'est alors installée" se souvient-il.

S'ensuit un voyage infernal vers l'aéroport où lui et Aaron Leya Iseka (ex-Anderlecht) entendent des explosions partout et voient des missiles voler au-dessus de leur tête. Botaka a pu réserver le dernier billet pour Paris à l'aéroport, tandis que Leya Iseka a dû se contenter d'un vol pour Istanbul.