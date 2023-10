Yannick Carrasco pense-t-il déjà à la retraite ?

Yannick Carrasco peut espérer être titulaire ce lundi soir, face à la Suède. Le Diable Rouge a signé en Arabie Saoudite, mais cela ne signifie pas qu'il fait une croix sur sa carrière et ses ambitions.

Plusieurs Diables Rouges de la génération dorée ont pris leur retraite internationale, certains évoquent même déjà une fin de carrière d'ici quelques années. Eden Hazard, 32 ans seulement, a mis un terme à sa carrière très jeune. Qu'en pense Yannick Carrasco ?

"S'il voulait, Eden pouvait toujours trouver un club. Il avait besoin de faire une pause et de voir si le football lui manquait. Il a dû se rendre compte que ce n'était pas le cas. Et qu'il a une belle vie avec sa femme et ses enfants", estime le joueur d'Al-Shabab dans une interview accordée au Nieuwsblad.

Une décision que Carrasco ne compte pas prendre de sitôt. "Je pense que je suis en forme physiquement, j'ai de bons gènes. Je veux jouer au football le plus longtemps possible, c'est le plus beau métier du monde", assure-t-il. Pas question d'envisager une fin de carrière anticipée, donc, y compris en sélection où il reste un élément important.