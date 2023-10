Des Diables à nouveau "inquiétants" face à la Suède

La Belgique n'a pas pu aller au terme de son match face à la Suède. Suite aux attentats terroristes survenus hier soir, la rencontre a été stoppée après la première mi-temps.

Ce qui n'a pas empêché l'ancien international belge Marc Degryse d'émettre quelques critiques suite à la (semi) prestation des Diables Rouges ce lundi soir. Avant d'égaliser sur penalty via Lukaku, la Belgique a encaissé un but sur un exploit individuel de Gyokeres.

"C'est sur un contre similaire au but du 1-3 de vendredi en Autriche. Mais là, les Suédois ont su parcourir 70 mètres. C'est inquiétant", a regretté Degryse dans Het Laatste Nieuws.

Degryse ciblait plusieurs Diables Rouges, fautifs sur ce but. "Mangala et Tielemans ne sont pas en position, ils sont plus haut sur le terrain que Bakayoko. Ensuite, Tielemans ne peut pas empêcher le contre et Vertonghen est pris de vitesse..."