La maman d'un Diable Rouge raconte : "Nous étions inquiets et stressés"

Soirée "spéciale" pour les Diables Rouges. Les joueurs de l'équipe nationale ont vu leur rencontre face à la Suède interrompue. Ils en ont ensuite appris la raison. Certains avaient leurs proches dans les tribunes du Stade Roi Baudouin.

Après l'arrêt de la rencontre, les personnes présentes dans le stade Roi Baudouin y sont restées confinées environ deux heures, pour des raisons de sécurité. Elles ont ensuite été évacuées.

Au lendemain des évènements, c'est la maman de Yannick Carrasco, Carmen, qui a raconté à Het Laatste Nieuws sa soirée passée dans les travées du stade.

"Au début, tout le monde était un peu paniqué, mais dans le stade, nous nous sommes sentis en sécurité. Pendant la première mi-temps, nous recevions des appels et des textos de personnes à l’extérieur nous disant de faire attention. Ensuite, quand ils ont arrêté le match, cela a créé du stress", explique-t-elle.

Yannick est quant à lui sorti des vestiaires pour s'assurer que ses proches allaient bien. "Il était avec ses coéquipiers et j’ai réuni notre famille et nos amis. Nous étions environ vingt-cinq personnes. Dès que nous avons été autorisés à nous lever, nous avons dit à Yannick qu’il pouvait venir nous voir. Il était un peu inquiet pour sa famille, comme tous les joueurs le sont pour leurs proches."

Carmen Carrasco, comme toutes les personnes présentes dans le stade, sont un peu restées dans le flou pendant un certain temps. "C’était difficile pour tout le monde. En tant que mère, on se sent un peu inquiète. Mais il n’y avait pas trop de panique parmi les gens. Comme nous étions en groupe, nous nous sommes sentis en sécurité dans le stade. Je pense que la police a bien assuré la sécurité. Nous étions cependant stressés à l’idée de quitter le stade parce que le coupable n’avait pas encore été retrouvé et qu’il se promenait toujours à l’extérieur."