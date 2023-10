Un Diable poussé vers la sortie ? "Avec lui, c'est plus lent"

Malgré un bilan positif et une qualification assurée pour le prochain Euro, Domenico Tedesco n'a pas fait l'unanimité quant à certains choix opérés ce lundi, face à la Suède.

Tedesco a en effet décidé de titulariser Youri Tielemans, en perdition du côté d'Aston Villa et fortement contesté au vu de ses dernières prestations sous le maillot des Diables. Plus surprenant : les réactions suite à la titularisation d'Orel Mangala, qui semble pourtant apporter satisfaction.

Jan Mulder et Marc Degryse, deux anciens joueurs émérites du championnat belge, ont critiqué ces deux choix lorsqu'ils ont pris connaissance du 11 de base de Tedesco ce lundi.

"C'est surprenant", a réagi Degryse, selon des propos relayés par Het Laatste Nieuws. "J'aurais mis Vermeeren et Keita (dans le 11) aux dépens de Mangala. Ils se connaissent et se complètent bien, les gens attendent de les voir jouer. Alors que Tielemans traverse une mauvaise période. Ses derniers matchs internationaux n'ont pas été convaincants."

"J'aurais certainement repêché Vermeeren", a continué Mulder. "Je ne pense pas le contraire un seul instant. Surtout que maintenant plus rien n’est en jeu. Il est l'avenir du football belge. Vermeeren est en pleine forme, a plus de classe et est un footballeur plus moderne. Non pas que Tielemans soit vieux, mais il appartient à la génération précédente. Avec lui, c'est plus lent."