Un forfait après Belgique - Suède ? L'UEFA prendra très bientôt sa décision

La rencontre entre la Belgique et la Suède de ce lundi soir n'est pas allée à son terme. Suite aux évènements terroristes ayant eu lieu dans le centre de Bruxelles, la décision a été de stopper le match à la mi-temps.

Sportivement, la question est la suivante : quel résultat donner à ce match, interrompu alors que les deux équipes avaient rejoint les vestiaires sur le score de 1-1 ?

Le réglement de l'UEFA dispose que, dans les circonstances d'espèce, la rencontre doit être rejouée à une date qui convient aux deux parties. Si la Suède ne veut pas rejouer le match, elle perdra sur forfait.

Manu Leroy, le CEO ad interim de l'Union belge a déjà affirmé que la Belgique n'exigera pas le forfait. "On veut montrer du respect après les événements. Il faut rester grand et nous allons rester grands. Sur le plan sportif, ce 1-1 ne fait pas nos affaires mais on ne va pas s’accrocher à notre statut de tête de série. À un moment donné, la morale et l’éthique doivent primer", a-t-il déclaré.

Si le match sera rejoué ? "Cette décision sera prise par l'UEFA", a commenté l'Union belge sur son site internet. Comme le renseigne l'agence Belga, la décision devrait tomber "au plus tard ce vendredi".