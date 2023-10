Un forfait de la Suède ? La fédération belge affiche très clairement sa position

De nombreuses questions - aussi sportives - ont surgi suite à l'arrêt de la rencontre de ce lundi soir entre la Belgique et la Suède.

Selon le règlement de l'UEFA, la rencontre - stoppée à la 45e minute - est censée aller à son terme. La deuxième mi-temps aurait en effet du se dérouler ce mardi. Mais l'équipe de la Suède est déjà rentrée au pays. L'UEFA doit donc trouver une nouvelle date, au risque de voir la Suède perdre la rencontre par forfait.

Du côté de la Belgique, la position est claire. Comme l'a expliqué le PDG de la Fédération belge de football Manu Leroy au journal Le Soir, la Belgique ne demandera pas le forfait de la rencontre - et laissera l'UEFA procéder. Quitte à manquer la première place du groupe de qualifications et le statut de tête de série pour l'Euro.

L'Union belge "n'exigera pas un forfait de la Suède", a expliqué Leroy. "On veut montrer du respect après les événements. Il faut rester grand et nous allons rester grands. Sur le plan sportif, ce 1-1 ne fait pas nos affaires mais on ne va pas s’accrocher à notre statut de tête de série. À un moment donné, la morale et l’éthique doivent primer."